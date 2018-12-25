شاهد: البابا فرانسيس يدعو للاخاء رغم الفروقات والاختلافات

في كلمته بمناسبة عيد الميلاد، دعا البابا فرنسيس إلى التآخي بين الناس، بغض النظر عن اختلاف أممهم وثقافاتهم وأفكارهم ودياناتهم، وألمح إلى أن التنوع والاختلافات التي نعيشها يجب أن تكون مصدر غنى، وأن هذا التنوع يشكل لوحة فسيفسائية جميلة.

وقاد البابا فرنسيس مساء الاثنين قداسا شارك فيه ما يقرب من عشرة آلاف كاثوليكي في ليلة عيد الميلاد، وحث أبناء العالم المتقدم على السعي لنمط حياة أكثر بساطة وأقل مادية، كما شجب الفجوة المتسعة بين الأغنياء والفقراء.

وفي العظة التي ألقاها في القداس، قال البابا إن مولد يسوع المسيح فقيرا يجب أن يعكس المعنى الحقيقي للحياة وبخاصة لمن غلبهم "الجشع والنهم".