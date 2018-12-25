روسيا: سيف الإسلام جزء من العملية السياسية الشاملة في ليبيا

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بوغدانوف قوله "ندعم الجميع. نعتقد أنه لا ينبغي عزل أحد أو إقصاؤه عن أداء دور سياسي بناء"، مضيفا "لهذا السبب نتواصل مع كل الجماعات المتمركزة في غرب وشرق وجنوب البلاد".

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أنه "ينبغي أن يلعب سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي دورا في المشهد السياسي الليبي".

وأشار بوغدانوف إلى ان سيف الإسلام القذافي يتمتع بدعم قبائل محددة في مناطق محددة من ليبيا وكل هذا ينبغي أن يكون جزءا من العملية السياسية الشاملة بمشاركة القوى السياسية الأخرى".

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وذكرت الوكالة أن مندوبا عن سيف الإسلام سلم رسالة منه إلى موسكو هذا الشهر حدد فيها أفكارا لمستقبل سياسي لليبيا وقالت إن سيف الإسلام على تواصل مستمر مع روسيا.

هذا وتتواصل روسيا مع القائد الليبي خليفة حفتر الذي يهيمن على شرق ليبيا وزار موسكو وأجرى محادثات مع كبار مسؤوليها.

وتسعى القوى الغربية والأمم المتحدة لإجراء انتخابات في ليبيا العام المقبل بعد عقد مؤتمر وطني لمحاولة وضع نهاية للصراع في البلاد.

وقتل معمر القذافي بعد الإطاحة به في انتفاضة 2011، وكان البعض ينظر إلى سيف الإسلام، الذي احتجز بعد ذلك قبل الإفراج عنه في وقت لاحق، على أنه خلف إصلاحي محتمل لوالده في السنوات التي سبقت 2011 كما أنه لا يزال شخصية مهمة بين أنصار القذافي.