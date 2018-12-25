آلاف التونسيين في تشييع جنازة الصحفي الذي انتحر حرقا في القصرين

شيع ألاف المواطنين التونسيين اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر، الصحفي عبد الرزاق الزرقي الذي توفي متأثرا بجراحه البليغة بعد أن أقدم على إضرام النار في جسده يوم الإثنين في ساحة الشهداء بالقصرين غرب تونس احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية المتردية، وقام الأهالي بتشييع جثمان الزرقي إلى مثواه الأخير في جنازة مهيبة حضرها عدد من الصحفيين.

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وكان الرزقي وجه في شريط مصور سجله قبيل وفاته بنحو عشرين دقيقة نداء إلى الأهالي للتظاهر والمطالبة بحقوقهم، في خطوة احتجاجية ضد تردي الأوضاع الاجتماعية من تهميش وفقر، وقال إنه سيقود ثورة بنفسه.