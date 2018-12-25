الكشف عن كلمة المرور الأقل أمناً عام 2018

كشفت شركة سبلاش داتا الأمريكية لإدارة كلمات المرور الخاصة بحسابات مواقع الانترنت عن قائمة بكلمات المرور الأكثر خطراً وتعرضاً للاختراق خلال العام الجاري.

واحتل التسلسل الرقمي "123456" المركز الأول بجدارة تبعها كلمة "ررررر" في المركز الثاني.

وشهدت القائمة دخولاً جديداً لكلمة الاسم "دونالد" والتي على ما يبدو ازداد انتشارها في وعي المستخدمين بشكل كبير نظراً لتصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عناوين الأخبار بشكل دائم.

وتُعرّف مجلة فورتشن الأمريكية كلمة المرور السيئة بالقصيرة التي يمكن تخمينها بسهولة وتحتوي على كلمات أو اختصارات شائعة ويتم تداولها بين العديد من الأشخاص.

إقرأ أيضاً:

قراصنة يسرقون آلاف الوثائق السرية للاتحاد الأوروبي

هآرتس: السعودية قامت بشراء نظام إلكتروني هجومي إسرائيلي

50 مليون دولار تعويضات لضحايا "ياهوو" الأمريكية

وطبقاً للمجلة أيضاً، تم اختراق أكثر من 5.5 مليون حساب على الانترنت بسبب تسرب كلمات المرور الخاصة بها خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال باحثون إن السبب في انتشار كلمات المرور الضعيفة يعود إلى رغبة بعض المواقع في جذب المشتركين دون وضع متطلبات لقوالب الكلمات المفضل استخدامها لتصبح أكثر أماناً.

كذلك تقوم بعض المواقع باقتراح شروط التوصل لكلمات مرور آمنة عبر الجمع بين الحروف والأرقام وكتابة الأحرف الإنكليزية الكبيرة وهي الشروط التي يعتقد الباحثون بأنها لا تنتج بالضرورة كلمات مرور أكثر أماناً.

وتزداد إمكانية تسريب المعلومات عند استخدام كلمة مرور واحدة لعدة حسابات بواسطة نفس المستخدم على عدة أجهزة كالحواسب والهواتف الذكية والألواح الرقمية.