الجيش السوري يرسل تعزيزات قرب خط المواجهة مع قوات تدعمها تركيا

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه قوات تابعة للمعارضة السورية تدعمها تركيا إنها تستعد للهجوم على المدينة.

وذكر المتحدث باسم مجلس منبج العسكري أن انتشار قوات الجيش السوري جاء بالتنسيق مع المجلس المدعوم من الولايات المتحدة في منبج.

ويأتي هذا في إطار حشد أوسع نطاقا للقوات في المنطقة.

وقال الرائد يوسف حمود الناطق باسم الجيش الوطني، جماعة المعارضة الرئيسية المدعومة من تركيا في المنطقة، لرويترز إن المعركة ستبدأ قريبا.

وأضاف أنه يجري حاليا تعزيز كل القوات على الجبهة للوصول إلى الاستعداد الكامل للمعركة.

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وأثارت خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسحب القوات الأمريكية من سوريا قلق قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

وقوات سوريا الديمقراطية شريك للولايات المتحدة في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، لكنها تخشى الآن أن يفتح الانسحاب الأمريكي الطريق أمام تركيا لشن هجوم عليها تهدد به منذ فترة طويلة.

وقال شرفان درويش المتحدث باسم مجلس منبج العسكري إن الجيش الروسي أعاد مركز التنسيق السوري الروسي إلى قرية العريمة إلى الغرب من مدينة منبج بعد انسحابه منها قبل فترة.

كانت جماعة مسلحة متحالفة مع قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على نحو ربع سوريا، قد انتزعت منبج من تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2016.

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