في مدينة قازان عاصمة جمهورية تاتارستان الروسية، يستقبل معبد فريد من نوعه معتنقي ديانات مختلفة في آن واحد.
شاهد: دار عبادة لكل الأديان في روسيا
ويحتوي المعبد مسجدا وكنيسة أورثودكسية وكنيسا يهوديا، وفضاء مخصصا للبوذية ومعتقدات أخرى، بعضها لم يعد يمارس أصلا. وكان شرع في بناء دار العبادة سنة 1992، بناء على اعتقاد من المهندس المعماري المحلي، إلدار كانوف.
ويقول الغيز شقيق إلدار إن شقيقه أسر له بأن والدهما أخبره بأنه حلم ببناء مسجد، ولكن بما أن روسيا بلد يعد فيها الإسلام رسميا ثاني أكبر ديانة بعد الأورثودكسية بالإضافة إلى البوذية، فإن إلدار قرر أن يجمع بين مختلف تلك المعتقدات. وقد تم الاعتماد في عملية البناء على تبرعات الزائرين الذين يرتادون مكان العبادة هذا.
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