شاهد: دار عبادة لكل الأديان في روسيا

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في مدينة قازان عاصمة جمهورية تاتارستان الروسية، يستقبل معبد فريد من نوعه معتنقي ديانات مختلفة في آن واحد.

ويحتوي المعبد مسجدا وكنيسة أورثودكسية وكنيسا يهوديا، وفضاء مخصصا للبوذية ومعتقدات أخرى، بعضها لم يعد يمارس أصلا. وكان شرع في بناء دار العبادة سنة 1992، بناء على اعتقاد من المهندس المعماري المحلي، إلدار كانوف.