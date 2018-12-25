فيديو: من أستراليا إلى بيت لحم.. كيف يحتفل العالم بعيد الميلاد

احتفل الملايين عبر العالم بعيد الميلاد في ظل أجواء وطقوس مختلفة باختلاف المواقع الجغرافية لكل بلد.

وتمتعت مدينة بيت لحم في الضفة الغربية بعيد ميلاد حافل شهد توافد المئات على ساحة المهد.

الفاتيكان

وفي الفاتيكان، قاد البابا فرنسيس قداس عيد الميلاد داعياً الحاضرين إلى الالتفات إلى فقراء العالم والبعد عن الماديات والبذخ.

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عيد الميلاد على شواطئ أستراليا

وفي أستراليا التي تحظى بطقس صيفي حار خلال الفترة الجارية من كل عام، احتفل الأستراليين بالعيد على شواطئ المحيط مرتدين قبعات بابا نويل الشهيرة.

قداس في باكستان رغم التحديات الأمنية

وفي باكستان، تحدّت الطائفة المسيحية المخاوف الأمنية وعقدت قداس الميلاد في مدينة كراتشي.

واضطر المصلون الباكستانيون إلى عبور عدة حواجز أمنية وُضعت للحيلولة دون وقوع هجمات تستهدفهم كحادث مقتل تسعة أشخاص في هجوم مسلح على كنيسة بمدينة كوتا في جنوب غرب البلاد العام الماضي.