شاهد: تحطم طائرة حاكمة ولاية مكسيكية وزوجها السياسي في حادث غامض

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في حادث مريب، سقطت طائرة رئيسة ولاية بويبلا المكسيكية، مارثا إريكا ألونزو، فلقت حتفها على الفور.

زوج رئيسة الولاية، الحاكم السابق للولاية نفسها كان معها على متن الطائرة ووافته المنية أيضا.