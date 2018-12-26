الروس يقتنون ذكرياتهم .. مترو موسكو يتيح للجمهور شراء لافتاته القديمة

هل فكرت يوماً بما تتمنى أن تؤول ملكيته لك لو أتاحت لك مدينتك الاحتفاظ ببعض ذكرياتك فيها وببعض ملامحها في بيتك للأبد؟

وتتحدث إيليا تيرينتيفا وهي إحدى المشترين عن هذه التجربة وتقول إنها تخلت عن فطورها للحصول على قطعة صغيرة من التاريخ.

العاصمة الروسية وتحديداً شبكة مترو الأنفاق بدأت بتقديم هذه الفرصة للجمهور بطرحها بعض لافتات المترو الشهيرة القديمة والكلاسيكية للبيع يوم الثلاثاء 20 كانون الأول/ ديسمبر، حيث اشترى عشاق مترو موسكو مجموعة أولى من هذه اللوحات بعد ساعات من طرحها للبيع، بما فيها لافتات تقول "ممنوع الدخول" و"التغيير غبر متاح بعد الساعة الواحدة صباحاً".

يتراوح سعر هذه اللافتات من 1500 روبل (حوالي 25 دولارًا) إلى 10000 روبل، اعتمادًا على الحالة والقيمة التاريخية.

بعض هذه اللوحات الإرشادية ظهرت في أواخر سنوات الاتحاد السوفييتي، وبعضها في روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفييتي.

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ويبدو أن هذه هي المرحلة الأولى فقط من المشروع حيث قالت نائب رئيس مترو موسكو يوليا تيمنيكوفا إن المزيد من اللافتات ستطرح للبيع.

تم افتتاح أول خط مترو في عام 1935، مع محطات تشبه القصور تحت الأرض. كانت مزينة بالمنحوتات والنقوش البارزة والفسيفساء الملونة التي تصور الحياة السوفييتية أو الأحداث التاريخية الشهيرة، مثل الثورة الروسية، وحكم ستالين والحرب العالمية الثانية.

وقد توسعت شبكة مترو الأنفاق إلى 14 خطًا وتغطي حالياً مسافة 424،7 كيلومتر بـ 252 محطة مع ملايين المسافرين يوميًا.