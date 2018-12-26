العقوبات تؤخر مشروع لربط السكك الحديدية بين الكوريتين

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قال مسؤولون إن الكوريتين عقدتا يوم الأربعاء مراسم لإقامة مشروع يربط خطوط السكك الحديدية والطرق بينهما، وإن كان البدء في التنفيذ مستحيلا في ظل العقوبات المفروضة على البرامج النووية والصاروخية في كوريا الشمالية.

كان الجانبان قد اتفقا في أكتوبر تشرين الأول على بدء العمل على إعادة ربط خطوط السكك الحديدية والطرق والتي انقطعت منذ الحرب الكورية التي دارت من عام 1950 إلى عام 1953، وذلك في علامة أخرى على تحسن العلاقات بين الشمال والجنوب هذا العام. وتحرك قطار خاص يقل وفدا من 100 مسؤول كوري شمالي وكذلك مسؤولين من الأمم المتحدة والصين وروسيا ومنغوليا وفقا لما ذكرته وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية.