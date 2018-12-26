ألمانيا تعثر على علم لداعش بعد ما يشتبه بأنه هجوم على السكك الحديدية

قالت الشرطة الألمانية يوم الثلاثاء إنها عثرت على راية لتنظيم داعش بالقرب من موقع ما يشتبه بأنه هجوم على خط للسكك الحديدية في برلين وإن المحققين يتحرون عما إذا كان للجناة أي دوافع سياسية.

وأضافت الشرطة أنه لم يتضح بعد إن كانت الراية ونص مكتوب بالعربية، اللذان عثر عليهما قرب خط للسكك الحديدية، قد تركهما نفس الأشخاص الذين ألحقوا أضرارا بخط للاتصالات.