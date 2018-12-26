شاهد: مجسم ضخم لسانتا كلوز من القوارير البلاستيكية والرمل

بمناسبة عيد الميلاد، زار المسيحيون في الهند الكنائس للمشاركة بالطقوس الاحتفالية في هذه المناسبة.

وفي مدينة بوري شرق البلاد، أبدع نحات هندي بعمل تمثال على هيئة سانتا كلوز مستخدما الرمال والقوارير البلاستيكية.

وبالرغم من أن المسيحيين يشكلون أقل من 3% من سكان البلاد في الهند الذين يصل عددهم إلى المليار تقريبا، إلا أن الاحتفال بهذه المناسبة شائع، من خلال بعض الطقوس كقوالب الكيك والشموع وأشجار الكريسمس المضاءة وتبادل الهدايا بين أفراد العائلة والأصدقاء.