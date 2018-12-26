زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب صقلية الإيطالية وإصابة عدد من الأشخاص

قال مسؤولون إيطاليون إن زلزالا بلغت قوته 4.8 درجة ضرب منطقة شمال كاتانيا على سفح جبل إتنا في صقلية في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء مما ألحق أضرارا ببعض المباني وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

ووقع الزلزال بعد يومين من ثوران بركان إتنا، أعلى وأكثر براكين أوروبا نشاطا، مرسلا عمودا ضخما من الرماد في السماء مما أدى إلى إغلاق مطار كاتانيا على الساحل الشرقي لصقلية بشكل مؤقت.