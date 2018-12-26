وزير النفط الإيراني يقول إن مشتري الخام من القطاع الخاص يصدرونه "دون مشاكل"

نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن وزير النفط قوله اليوم الأربعاء إن مشتري الخام الإيراني من القطاع الخاص يصدرونه "دون مشاكل" رغم العقوبات الأمريكية التي تستهدف صادرات طهران النفطية.

وبدأت إيران بيع النفط الخام إلى شركات خاصة من أجل التصدير في نهاية أكتوبر تشرين الأول قبيل فرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاعات منها النفط بدأ سريانها في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

ونسبت الوكالة الرسمية إلى الوزير بيجن زنغنه قوله "من اشتروا النفط في البورصة نجحوا في تصديره دون مشاكل في هذا الشأن".