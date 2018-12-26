كلوب يهدد برمي الميكروفون إذا سُئل لاعبو ليفربول هذا السؤال

قال المدير النفي الألماني لنادي ليفربول الإنكليزي يورغن كلوب إنه لا يشعر بالضغط على الرغم من تصدر فريقه لجدول ترتيب الدوري الإنكليزي بعد 18 جولة من البطولة.

وهدد المدرب السابق لبوروسيا دورتموند بالتدخل وإلقاء ميكروفونات الصحفيين بعيداً إذا سُئل أحد لاعبوه عن توقعاتهم لمستقبل الفريق خلال الموسم الجاري.

وقال: "هذا ليس منصفاً. يجب أن نلعب كرة قدم ولا نفكر بهذا الشأن (مستقبل الفريق)".

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وتلقى ليفربول دفعة قوية بعد خسارة منافسه المباشر مانشستر سيتي على أرضه أمام كريستال بالاس يوم السبت الماضي ليتسع الفارق بين الفريقين إلى أربع نقاط.

وأضاف كلوب بأنه سيكون "من السخافة" الانشغال بنتائج مانشستر سيتي عوضاً عن التركيز في الفوز بلقاءات فريقه.

وقال: "نحن لا نستيقظ كل صباح لإلقاء النظر على جدول الدوري".

ويستضيف ليفربول نيوكاسل اليوم الأربعاء بينما يواجه سيتي ليستر سيتي خارج ملعبه.