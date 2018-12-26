لبنان يدين الضربات الإسرائيلية على سوريا

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أدانت وزارة الخارجية اللبنانية الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا من المجال الجوي اللبناني، وقالت إنها تدعم حق سوريا في الدفاع عن سيادتها.

وقالت الخارجية في بيان إن وزير الخارجية جبران باسيل أصدر تعليماته لمندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة، بتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن "الخروقات الإسرائيلية الخطيرة التي تهدد الاستقرار في المنطقة، والتي شكلت خطرا على حركة الطائرات المدنية وكادت تتسبب بكارثة جوية كبيرة".