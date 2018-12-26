أدانت وزارة الخارجية اللبنانية الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا من المجال الجوي اللبناني، وقالت إنها تدعم حق سوريا في الدفاع عن سيادتها.
لبنان يدين الضربات الإسرائيلية على سوريا
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وقالت الخارجية في بيان إن وزير الخارجية جبران باسيل أصدر تعليماته لمندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة، بتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن "الخروقات الإسرائيلية الخطيرة التي تهدد الاستقرار في المنطقة، والتي شكلت خطرا على حركة الطائرات المدنية وكادت تتسبب بكارثة جوية كبيرة".
ونسبت وسائل إعلام رسمية سورية إلى مصدر عسكري القول إن طائرات حربية إسرائيلية، عبرت المجال الجوي اللبناني، نفذت هجمات بالصواريخ على أهداف قرب دمشق مساء الثلاثاء، ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود سوريين، ولم تتضح طبيعة الأهداف حتى الساعة.