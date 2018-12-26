سانتا كلوز يركب الأمواج عوض تسلق المداخن لأغراض خيرية

يبدو أن بابا نويل أو سانتا كلوز يمكنه التزلج على الماء وليس الجليد فقط ..

حيث قام مئات من راكبي الأمواج بارتداء زي سانتا لركوب الأمواج في شاطئ كوكوا، فلوريدا عشية عيد الميلاد في عمل خيري.

وبدأ هذا التقليد عام 2009 عندما استلهم راكب الأمواج جورج تروسيت وزوجته نيهلا الفكرة من إعلان يظهر فيه راكبو أمواج يرتدون بدلات سانتا كلوز، حيث بدأ التقليد في العام الأول كحدث عائلي ثم أخذ بالتطور كل عام منذ ذلك الحين.

ووفقاً للمنظمين، فقد جمع الحدث السنوي 40 ألف دولار أمريكي لمتحف فلوريدا لركوب الأمواج و لـ Grind for Life، وهي جمعية خيرية تساعد مرضى السرطان وعائلاتهم بنفقات النقل.

للمزيد على يورونيوز:

فيديو: من أستراليا إلى بيت لحم.. كيف يحتفل العالم بعيد الميلاد

شاهد.. بابا نويل ينطلق من فنلندا والمهمة: تحقيق الأمنيات وتوزيع الهدايا

شاهد كيف احتفل المسيحيون بأعياد الميلاد في باكستان وأستراليا وكولومبيا والكونغو