شاهد: محلات تجارية توزع مواد الغذاء مجانا في الدنمارك

وزعت شركة "كوب" للتوزيع كميات من الغذاء الذي لم يتم بيعها في عيد الميلاد على المحتاجين مجانا في الدنمارك، مفضلة أن يستغلها من هم في حاجة إليها، عوض أن يلقى به في القمامة.

كذلك جمع بنك الغذاء 40 طنا من المواد الغذائية من عشرات المخازن عبر أنحاء البلاد، وتم تجميعها في العاصمة كوبنهاغن وأروس وأودنسي، لتوضع على ذمة آلاف المحتاجين مجانا. وقد أعجبت الفكرة عديد الدنماركيين الذين أشفقوا على ما يتعرض له كوكبنا، واعتبروا بادرة التوزيع المجاني للغذاء بداية للحد من تبذيره.