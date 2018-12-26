ترامب لطفلة في ليلة الميلاد: عمرك 7 سنوات وتؤمنين بوجود "بابا نويل"؟

قضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجزء الأول من ليلة عيد الميلاد في تلقي اتصالات الأطفال وتمنى لهم قضاء عطلة سعيدة.

في ليلة عيد الميلاد من كل عام، تقول قيادة الدفاع الجوي بأمريكا الشمالية في كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو إنها تقتفي أثر سانتا كلوز (بابا نويل)، في تقليد يعود لعام 1955 عندما طبع متجر بطريق الخطأ رقم هاتف كولونيل بقيادة الدفاع الجوي في إعلان بصحيفة أصدرت عددا بمناسبة عيد الميلاد.

ترامب وبابا نويل

وجلس ترامب بجوار زوجته ميلانيا أمام مدفأة تتوهج نيرانها تحت صورة للرئيس الراحل أبراهام لينكولن متحدثاً للأطفال وسأل الرئيس الأمريكي طفلة في السابعة بقوله: "أما زلت تؤمنين ببابا نويل؟" قبل أن يستطرد إن الاعتقاد بوجود بابا نويل قد يكون أمرا نادرا في هذا السن. وهو الرد الذي أثار موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

الحديث مع الأطفال فرصة للهروب من ملفات السياسة والأسواق المالية

لكن الاتصالات بقيادة الدفاع الجوي هذا العام تأتي في وقت ثمين بالنسبة للرئيس الذي يواجه أزمات بدءا من تعطيل الحكومة الذي أثر على ربع الوكالات والإدارات الحكومية وانتهاء بتهافت على البيع في سوق الأوراق المالية وسط انتقادات ترامب العلنية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

من اتصالات الأطفال إلى القداس.. حضور ولكن

وتوجه ترامب بصحبة زوجته لحضور قداس متأخر في كاتدرائية واشنطن الوطنية.

وبدت على الرئيس الأمريكي علامات الضجر وعدم الانتباه أو الاكتراث خلال فترات طويلة من مراسم القداس.

ترامب خلال مهاتفته للأطفال

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بسبب التعطيل عطلة في فلوريدا

وكان من المقرر أن يغادر ترامب واشنطن يوم الجمعة ليقضي العطلة في منزله، لكنه فضّل حتى الآن البقاء في البيت الأبيض خلال العطيل الذي حدث بعدما فشل هو وكبار المشرعين في كسر جمود يحيط بتمويل بناء جدار اقترح إقامته على الحدود مع المكسيك.

وبدلا من الاستمتاع بالدفء في شمس فلوريدا، قضى ترامب الفترة السابقة للعطلة في اجتماعات مع مشرعين ومسؤولين بإدارته.

واستغل الرئيس الوقت في كتابة تغريدات على تويتر عن أناس مثل وزير الدفاع جيمس ماتيس الذي استقال فجأة الأسبوع الماضي في أعقاب قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا، وبوب كروكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وعن مواضيع مثل كوريا الشمالية ومجلس الاحتياطي الاتحادي.

"أنا وحدي مسكين" ولا جديد

وكتب ترامب على تويتر يوم الاثنين "أنا وحدي (مسكين) في البيت الأبيض في انتظار عودة الديمقراطيين وإبرام صفقة عن الأمن المطلوب بشدة على الحدود".

كانت هذه أول مرة يظهر فيها ترامب في مناسبة عامة منذ بدء تعطيل الحكومة الجزئي. وقالت قيادة الدفاع الجوي في تغريدة يوم الجمعة إنها ستواصل التقليد المتبع حتى وإن حدث إغلاق للحكومة وإن 1500 متطوع سيقدمون المساعدة للعسكريين.

ويسيطر الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب على الأغلبية في مجلسي الكونغرس حتى الثالث من يناير كانون الثاني عندما يسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب.

وعندما سأله الصحفيون إن كان قد تم إحراز أي تقدم في محادثات تمويل الحكومة، أجاب ترامب إنه ما من شيء يبلغهم به.

قال "ما من جديد... نحن بحاجة لأمن الحدود".