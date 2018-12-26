بريطانيا تريد الرد على محنة "المسيحيين المضطهدين في العالم"

في إطار سعيها للرد على ما وصفته باضطهاد الملايين من المسيحيين حول العالم، طلبت بريطانيا إجراء بحث مستقل في حالات الاضطهاد تلك بهدف اتخاذ خطوات عملية لدعم معتنقي الديانة.

وقالت بريطانيا إن حوالي 215 مليون مسيحي في العالم واجهوا اضطهادا بسبب معتقدهم العام الماضي، وإن المسيحيات والأطفال المسيحيين عرضة لهذا على نحو خاص إذ غالبا ما يتعرضون لعنف جنسي بسبب عقيدتهم.

وأضافت أن العام الماضي شهد مقتل 250 مسيحيا شهريا في المتوسط بسبب معتقدهم.

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وقال وزير الخارجية جيريمي هانت في بيان يوم الأربعاء "غالبا ما يكون اضطهاد المسيحيين إشارة تحذير مبكر لاضطهاد كل أقلية".

وتابع قائلا "طلبت اليوم من أسقف ترورو البحث عن الوسيلة التي يمكن للحكومة البريطانية أن ترد بها بشكل أفضل على محنة المسيحيين المضطهدين في أنحاء العالم.

"يمكننا بل ولزاما علينا أن نفعل المزيد".

وقالت الحكومة إن البحث سيضع خريطة لاضطهاد المسيحيين في دول رئيسية في الشرق الأوسط وآسيا وسيجري تحليلا للدعم البريطاني وسيوصي بسياسة شاملة.