مصر: الكاثوليك يحتفلون بعيد الميلاد

ترددت الترانيم بين جدران كنيسة سان جوزيف الرومانية الكاثوليكية للفرنسيسكان في القاهرة ، حيث حضر أعضاء من المجتمع الكاثوليكي في البلاد قداس عشية عيد الميلاد .

وكان هذا الهجوم هو الأشد خطورة خلال أكثر من عام.

وتواجه الطائفة المسيحية في مصر ضغوطاً من مسلحي ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، الذين هددوا بالقضاء عليها، ففي نوفمبر-تشرين الثاني، قتل مسلحون سبعة مسيحيين على الأقل، وهم عائدون من تعميد طفل في دير قبطي.

وقال الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما إنه لا يزال هناك بعض الاستهداف للأبرياء، ولكن بدرجة أقل اليوم موضحا "لا يزال هناك استهداف للأبرياء، ولو أنّ الاعتداءات أقل مما مضى، هناك استهداف سواء للمسيحيين، أو الشرطة والجيش، أو في صفوف المدنيين، وهذا أمر محزن جدا. من المفروض أنّ الإنسان أخ للآخر، وجميعنا يعرف هذا. وطالما نحن إخوة، فمن المفروض احترام الآخر".

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وأضاف الأب بطرس دانيال: "أنا أودّ القول للذين يكرسون وقتهم وتفكيرهم في هذا الشر أن يكرسوه في فعل الخير. الحياة ستصبح أحلى بكثير لهم وللجميع. هذا مال نريده، نريد أن نتعاون دائما من أجل الخير، دائما من أجل البناء، وليس من أجل الهدم".

وتحولت المراسم إلى أجواء روحانية جرت فيها جميع الطقوس الدينية للقداس. ووقف الحاضرون في صف لتلقي الخبز المقدس، وعندما حمل بعض من رجال الدين تمثالا يرمز للسيد المسيح وهو طفل وقفوا لإبداء الاحترام. وعندما وُضع التمثال في مكانه، أخذ كثير منهم يلمسونه التماسا للبركة.

رويترز

ويشكل الأقباط الكاثوليك، الذين يقل عددهم عن 150 ألف شخص، نسبة صغيرة فقط من مسيحيي مصر. ويأتي الاحتفال الكاثوليكي في وقت أسبق على حفل أكبر، عندما يحتفل المجتمع المسيحي القبطي الأكبر في البلاد بعيد الميلاد.

ويجري الاحتفال بعيد الميلاد لدى الأقباط في 7 يناير-كانون الثاني. والكنيسة القبطية الأرثوذكسية بين أقدم الكنائس في العالم. وهي الكنيسة المسيحية الرئيسية في مصر، التي تسكنها أغلبية مسلمة.

ويشكل الأقباط حوالي عشرة في المائة من سكان مصر، البالغ عددهم حوالي 100 مليون نسمة، مما يجعلهم أكبر تجمع مسيحي في الشرق الأوسط.