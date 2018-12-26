شاهد: زوج باندا يلعب ويمرح في الثلج ويأكل البامبو في حديقة في الصين

يستمتع زوج من الباندا العملاقة بوقتهما باللعب بالثلوج في متنزه طبيعي في إردوس في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمال الصين. وقامت الحديقة بتصنيع ثلج اصطناعي للباندا، بما أن المنطقة لم تشهد سقوطًا كبيرًا للثلوج من بداية الشتاء. وتتأرجح الباندا وتتدحرج في الثلج، وعند التعب تجلس الأختان على الثلج وتأكلان البامبو. وجذب المشهد المضحك العديد من الزوار لالتقاط صور الباندا، التي يصادف هذا العام شتاءها الثالث في إردوس. ويعمل مربو حديقة الحيوان بجد لبناء بيئات معيشية جيدة وتوفير حمية غذائية لحيوانات الباندا لضمان تمتعها بالصحة والسعادة.