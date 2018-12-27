الهند تحاكم 10 أشخاص بتهمة التخطيط لهجمات انتحارية

ذكرت وكالة التحقيقات الوطنية في الهند أن عشرة أشخاص يشتبه في تخطيطهم لهجمات انتحارية في منطقة نيودلهي سيمثلون أمام محكمة في العاصمة يوم الخميس.

وقالت وكالة التحقيقات المسؤولة عن مكافحة الإرهاب إنه تم إلقاء القبض على أعضاء الخلية، التي تشكلت من ثلاثة أشهر وذكرت الشرطة أن لها صلات بجماعة تتبع نهج تنظيم الدولة الإسلامية، خلال مداهمات في دلهي ومدن قريبة يوم الأربعاء.

ولم توجه لهم اتهامات بعد.

ولم يتضح ما إذا كان المتهمون سيحضرون جلسة المحكمة.

وذكرت الوكالة أنها عثرت على نحو 25 كيلوجراما من المواد المتفجرة مثل نترات البوتاسيوم ونترات الأمونيوم و12 مسدسا وقاذفة صواريخ بدائية الصنع ومنشورات تتعلق بالدولة الإسلامية.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: الهند تحيي الذكرى السنوية العاشرة لهجمات مومباي

كشمير: المئات يشيعون جنازة "مسلحين مسلمين" قتلوا على يد الجيش الهندي

نيودلهي تختنق بأسوأ مستويات التلوث هذا العام

وقالت تقارير إعلامية إن وزارة الداخلية أخطرت سلطات الولاية في يونيو حزيران بوجود تهديد غير مسبوق لرئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل الانتخابات العامة التي يجب أن تجري بحلول مايو أيار.

وقالت الوكالة إن المشتبه به الرئيسي، وهو رجل دين مسلم، اشتري هو وشركاؤه أسلحة ومواد متفجرة لصنع قنابل وخططوا لشن هجمات في أماكن مزدحمة في دلهي وحولها.

ورجل الدين المقبوض عليه والبالغ من العمر 29 عاما يعمل في مدرسة في ولاية أوتار براديش.