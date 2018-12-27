فتى ينجو بأعجوبة بعد أن طمره انهيار ثلجي 40 دقيقة في فرنسا

نجا فتى فرنسي يبلغ من العمر 12 عاما بأعجوبة، بعد أن تمكنت فرق الإنقاذ من اكتشاف مكانه، بعد أن طمرته الثلوج بسبب انهيار ثلجي في منطقة سافوا الفرنسية.

وكان الفتى الذي بقي تحت الثلج لمدة 40 دقيقة، قد ترك لتوه المدرج وكان برفقة والديه عندما جرفه الانهيار الثلجي.

وعثر كلب إنقاذ تابع للشرطة على الفتى.

واعتبر قريق الإنقاذ "أنها معجزة "، وتم نقل الصبي إلى مستشفى في مدينة غرونوبل لتلقي العلاجات المناسبة.

وقال رافائيل شوفان، المدرب الخاص للكلب "توقف الكلب وأخذ يبحث في الثلج في مكان واحد، ثم اكتشفنا أنه المكان الذي كان الصبي مطموراً فيه"، مضيفا "كل رجال الإنقاذ كانوا سعداء الليلة الماضية " .

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