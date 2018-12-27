بعد قصة حب طويلة...مايلي سايرس وليام هيمسورث يعلنان الزواج

أعلنت النجمة العالمية مايلي سايرس عن زواجها من نجم هوليوود الشهير ليام هيمسورث وذلك بعد قصة حب جمعت النجمين عشر سنوات تخللتها شائعات كانت في كل مرة تتحدث عن جفاءً يعكّر صفو العلاقة بينهما.

ونشرت مايلي سايرس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صوراً من حفل زفافها الذي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من الزوجين.