السجن لمدة عام بحق صحفي جزائري بتهمة التجمع من دون ترخيص

أصدرت محكمة في الجزائر العاصمة قراراً بالسجن لمدة سنة نافذة وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار (نحو 750 يورو) بحق الصحفي عدلان ملاح، رئيس تحرير موقعي "الجزائر ديركت" و"دزاير برس"، بعد أن وجهت له تهما بالتجمهر والتجمع من دون سلاح وازدراء موظف خلال ممارسته لمهامه والتمرد.

وأودع الصحفي عدلان ملاح رهن الحبس الاحتياطي عقب اعتقاله في 9 ديسمبر-كانون الأول الجاري أمام المسرح الوطني محيي الدين باشطارزي بالعاصمة، إلى جانب عبد العزيز لعجال، مصور لدى شركة خاصة، والشاب عبد الحفيظ نقروج، الذين صدر بحقهما حكما بالسجن لمدة 4 أشهر نافذة وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار (نحو 375 يورو).

وحسب منظمة "مراسلون بلا حدود"، التي كانت قد طالبت بالإفراج الفوري عن عدلان ملاح، فقد شارك الصحافي "أمام المسرح الوطني في الجزائر العاصمة في مظاهرة لدعم المغني رضا سيتي 16، المتواجد رهن الاعتقال منذ أكتوبر-تشرين الأول".

المحامي عبد الغني بادي قال إنّ الحكم بالسجن لمدة عام نافذ صدر أخيراً بحق عدلان ملاح بتهمة "التجمع"، مشدداً على أنّ القضاء لم يأخذ جريمة "ازدراء المسؤول" بعين الاعتبار.