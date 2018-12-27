أعلنت الشرطة النمساوية على تويتر أنها لم تعثر على أي عبوة ناسفة في كاتدرائية سان ستيفنز بعد أن أبلغ متصل مجهول عن وجود قنبلة يوم الخميس مما أدى إلى إخلاء الكاتدرائية سريعا.
بعد تحذير من مجهول.. شرطة النمسا تعلن خلو كاتدرائية سان ستيفنز من أي عبوة ناسفة
وقالت شرطة فيينا "تبين من خلال تفتيش كاتدرائية سان ستيفنز خلوها من أي مصدر خطر. يجري فتحها وبدأ التحقيق بشأن المتصل".
وكانت الشرطة قد أخلت اليوم الخميس كاتدرائية سان ستيفنز بوسط فيينا بعد تلقي تحذير من وجود قنبلة.
وقالت شرطية "نعم، كان هناك تهديد بتفجير قنبلة"، مؤكدة تقريرا بثه موقع (أو.إي 24) الإخباري الإلكتروني.
وأضافت أنه لا توجد معلومات أخرى متوافرة حاليا.
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