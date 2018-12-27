بعد تحذير من مجهول.. شرطة النمسا تعلن خلو كاتدرائية سان ستيفنز من أي عبوة ناسفة

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أعلنت الشرطة النمساوية على تويتر أنها لم تعثر على أي عبوة ناسفة في كاتدرائية سان ستيفنز بعد أن أبلغ متصل مجهول عن وجود قنبلة يوم الخميس مما أدى إلى إخلاء الكاتدرائية سريعا.

وقالت شرطة فيينا "تبين من خلال تفتيش كاتدرائية سان ستيفنز خلوها من أي مصدر خطر. يجري فتحها وبدأ التحقيق بشأن المتصل".