الشرطة البريطانية تؤمن "طعام عيد الميلاد" لرجل كان يسرق لإطعام أسرته

وأبدى الشاب ندمه على فعلته، وأكد أنه يئس من أوضاعه ما دفعه للقيام بالسرقة.

أطلقت شرطة هامبشاير البريطانية، سراح شاب كان يحاول سرقة محلات البقالة في مدينة رومسي للحصول على الطعام لعائلته بعد أن أشفقوا عليه، وقدموا له مجموعة من المعلبات والأطعمة والضروريات المنزلية.

وأعلن ضابط من شرطة "هامشاير"، أن الشاب كان يكافح من أجل تغطية نفقات عائلته، وتأمين بعض الطعام للاحتفال بمناسبة عيد الميلاد، وقال "قررنا أن نقدم له المساعدة بدل إحالته إلى التحقيق واتهامه ".

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وقال أحد كبار الضباط المسؤولين في المقاطعة إنه "فخور برجال الشرطة " مشيراً إلى أن أي شخص يعيش ظروف ممائلة بإمكانه اللجوء إلى "بنوك الطعام" بهدف الحصول على المساعدات.

و"بنوك الطعام" في بريطانيا هي منظمات خيرية (غير ربحية طبعاً) توزع الطعام لأولئك الذين يجدون صعوبة في شراء ما يكفي بهدف محاربة الجوع، وهي تنشط خصوصاً في فصل الشتاء، حيث تنخفض درجات الحرارة.

وقال جو توبلي مدير "بنك رومسي للطعام" إن "السبب الرئيسي وراء حاجة الناس إلى بنوك الطعام هو التغيرات التي حصلت على أرباحهم والتغيرات الائتمانية التي تركت عائلات بأكملها تعتمد على التبرعات لتغطية نفقاتها".

في السياق مفسه، قال مفتش مقاطعة شرطة "هامبشاير" كريس تايلور "كانت تلك حالة استطعنا من خلالها استخدام قرارات المجتمع بشكل مميز"، مضيفا "نشجع أي شخص في وضع مماثل على الاستفادة من شبكة بنوك الطعام، أنا فخور جداً بضباطنا".