وسائل إعلام حكومية: الصين تحاكم كنديا بتهمة تهريب المخدرات

قال موقع إخباري حكومي إن محكمة صينية ستحاكم كنديا متهما بجلب المخدرات يوم السبت وهي قضية قد توتر العلاقات المتأزمة بالفعل بين بكين وأوتاوا.

وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب مصير مواطنين كنديين احتجزتهما الصين للاشتباه في تعريضهما أمن البلاد للخطر، واعتقال كندا للمديرة المالية لشركة هواوي الصينية بناء على طلب من الولايات المتحدة.

وقالت المحكمة العليا في إقليم لياونينغ بشمال شرق الصين يوم الأربعاء إن رجلا عرفته باسم روبرت لويد شلينبرغ سيحاكم بتهمة تهريب المخدرات في مدينة داليان يوم السبت.

وذكر موقع إخباري حكومي في داليان في وقت متأخر يوم الأربعاء أن شلينبرغ كندي الجنسية وأنها ستكون جلسة استئناف بعد حكم سابق أدانه بتهريب "كمية هائلة من المخدرات" إلى الصين.

ولم يرد أي تعليق من الحكومة الكندية.

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وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ أنها لا تعلم شيئا عن القضية لكنها أضافت أن بكين أوضحت مرارا لأوتاوا موقفها "الرسمي" فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين.

وتضغط أوتاوا من أجل إطلاق سراح الكنديين اللذين احتجزتهما الصين هذا الشهر.

واعتقلت بكين الكنديين بعد أن ألقت الشرطة الكندية القبض على المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا منغ وان تشو في الأول من ديسمبر كانون الأول. ولم تؤكد الدولتان وجود أي صلة بين الأمرين.