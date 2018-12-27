فرار24 مريضاً من مركز لعلاج الإيبولا بعد أن اقتحمه محتجون في الكونغو

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أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن 24 مريضا فروا من مركز للعلاج من الإيبولا في مدينة بيني يوم الخميس 27 ديسمبر عندما هاجمه محتجون على إلغاء التصويت بالمدينة الواقعة بشرق البلاد. وقالت المتحدثة باسم الوزارة جيسيكا إلونغا في حديث إلى "رويترز" إن الفحوص أظهرت بالفعل أن 17 من الفارين غير مصابين بالإيبولا بينما لم يخضع السبعة الباقون لفحوص، مشيرة إلى أن ثلاثة عادوا بالفعل إلى المركز بينما يتواصل عاملون في المجال الصحي مع 17 آخرين لترتيب عودتهم. وتابعت قائلة إن مسؤولين بقطاع الصحة لديهم عناوين وأرقام هواتف الأربعة الباقين.