متظاهرو الكونغو ينهبون مركزا لعزل مرضى الإيبولا واحتمال فرار مرضى

قالت مسؤولة كبيرة بقطاع الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية لرويترز إن محتجين في مدينة بيني في شرق البلاد نهبوا مركزا لعزل مرضى الإيبولا يوم الخميس ومن المحتمل أن يكون مرضى قد فروا.

وجاءت الاحتجاجات اعتراضا على قرار مفوضية الانتخابات يوم الأربعاء إلغاء التصويت في مدينتي بيني وبوتيمبو والمناطق المحيطة بهما في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأحد بسبب انتشار الإيبولا وأعمال عنف تقوم بها ميليشيات.

وقالت أرونا أبيدي المسؤولة بقطاع الصحة إن المحتجين هاجموا كذلك مكتب الهيئة الحكومية التي تنسق أنشطة مواجهة انتشار مرض الإيبولا في بيني قبل أن تتصدي لهم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

انتخابات مضطربة

وقال شاهد لرويترز إن جنودا في مدينة بيني في شرق الجمهورية أطلقوا النار في الهواء يوم الخميس لتفريق أشخاصا تجمعوا خارج مكتب مفوضية الانتخابات احتجاجا على إلغاء التصويت بالمدينة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأحد.

وأعلنت مفوضية الانتخابات يوم الأربعاء إلغاء التصويت في بيني والمناطق المحيطة بها ومدينة بوتيمبو المجاورة بسبب تفشي مرض الإيبولا وأعمال عنف تقوم بها ميليشيات.

وتعتبر هذه المناطق معاقل لمعارضي الرئيس جوزيف كابيلا المنتهية ولايته. وشجب مسؤولون محليون الخطوة قائلين إنها محاولة لترجيح كفة إيمانويل رامازاني شاداري المرشح المفضل لكابيلا.

وقال إدموند سيكو أحد سكان بيني في اتصال هاتفي "الشرطة تواجه المتظاهرين الذين أغلقوا الشارع. الدخان يغمر المدينة بأسرها".

وأظهرت صور نشرتها جماعة لوتشا المشاركة في المظاهرات على تويتر عشرات الأشخاص في مسيرة بالشارع الرئيسي في بيني يحملون أعلام الكونجو ولافتات الجماعة.

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