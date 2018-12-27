زبائن يشهرون أسلحتهم في وجه شابين حاولا سرقة متجر في واشنطن

حاول رجلان سرقة آلات كهربائية من أحد المتاجر في واشنطن غير أن زبائن حاصروهما رافعين بوجهيهما مسدساتهم، بحسب صحيفة "ديلي هيرالد" الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن الشابين، وهما في الثانية والعشرين والثالثة والعشرين من العمر، سرقا أربعة آلات ثاقبة يبلغ ثمن كل منها 400 دولار من متجر في ماريسفيل.

وما إن خرج الشابان وركبا في سيارتهما، حتى أحاط بهما ستة زبائن وقد أشهروا أسلحتهم نحوهما.

وتشير وثائق من المحكمة إلى أن أحد الزبائن أطلق النار على العجلة الأمامية للسيارة من ناحية السائق، فيما أطلق آخر النار مرتين النار على العجلة الخلفية.

وقد عثرت الشرطة لاحقا على سيارة المشتبهين فيهما وبداخلها الأغراض المسروقة، كما تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه فيهما.

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