المفوض الأوروبي لا يستبعد تصويت البرلمان البريطاني لصالح اتفاق الخروج

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قال المفوض الأوروبي غونتر أوتينغر يوم الخميس إنه لا تزال هناك فرصة لتصويت البرلمان البريطاني لصالح اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في يناير كانون الثاني وإنه لا يوجد دعم شعبي لخروج غير منظم أو إجراء استفتاء آخر.