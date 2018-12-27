رغم استمرار الغموض حول حالته الصحية.. فورمولا 1 تحتفل بعيد ميلاد شوماخر الخمسين

لا يغيب مايكل شوماخر عن أجواء فورمولا 1 مع اقتراب بطل العالم سبع مرات من عيد ميلاده الخمسين، بعد خمس سنوات من حادث التزلج الذي أخرج سائق الفيراري الكبير من المشهد.

وستركز فورمولا 1على تسليط الضوء على المهارة والقدرات الاستثنائية لرجل امتدت شهرته إلى أبعد من الرياضة.

وسيبلغ الألماني، الذي لا يزال أنجح سائق من حيث عدد الانتصارات والألقاب، نصف قرن في الثالث من كانون الثاني/ يناير.

ويخطط متحف فيراري في مارانيلو، إيطاليا، لإقامة معرض خاص، يتزامن افتتاحه مع عيد ميلاد شوماخر ويستمر لعدة أشهر، "كاحتفاء وعلامة امتنان للسائق الأكثر نجاحًا على الإطلاق".

وسيعرض مرسيدس، آخر فريق انتسب له شوماخر في فورمولا 1، بعض سيارات نجم السباقات في متحف المؤسسة في شتوتغارت.

كما ستخصص إدارة فورمولا 1 أسبوعًا لشوماخر على منصاتها الإعلامية الاجتماعية، بما في ذلك مقابلات حصرية مع العديد من أولئك الذين كانوا جزءًا من قصة فورمولا 1 الألمانية.

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ورغم كون سائق مرسيدس لويس هاميلتون الآن بطل العالم خمس مرات مع 73 فوزًا ويقترب أكثر من الأرقام القياسية في ألمانيا، تبقى لشوماخر الحصة الأكبر في مشهد فورمولا 1 الألمانية.

ومع ذلك، فإن التشبث بهذه الذكريات يبقى مصدر أسى وحزن لجمهوره مع كل ذكرى سنوية منذ 29 كانون الأول/ ديسمبر عام 2013 عندما سقط النجم الألماني أثناء التزلج في جبال الألب الفرنسية مع عائلته، واصطدم رأسه بصخرة وعاني من إصابات دماغية شديدة تركته يصارع الموت ويتشبث بالحياة من عمق غيبوبته الاصطناعية.