ألمانيا ستبحث إمكانية توظيف مواطنين أوروبيين في جيشها

قال مسؤول ألماني كبير الخميس في الجيش الألماني إن جيش بلاده قد يبدأ بتوظيف مواطني الاتحاد الاوروبى في وظائف متخصصة.

وقال المفتش العام للجيش، إيبرهارد زورن، لصحيفة فونك إنه نظراً لنقص العمالة فإن توظيف مواطني الاتحاد الأوروبي في الجيش الألماني هو "خيار" يجب بحثه، ولكن فقط للاختصاصيين.

وقال "نحن نتحدث هنا على سبيل المثال عن الأطباء أو أخصائيي تكنولوجيا المعلومات".

ولا تسمح ألمانيا حالياً للمواطنين الأجانب بالخدمة العسكرية. غير أنه يسمح للألمان الذين يحملون جنسية أخرى بالخدمة في القوات المسلحة.

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وتعرضت الحكومة في برلين لضغوط من حلفاء الناتو لتعزيز الإنفاق على الدفاع، وتخطط لزيادة عدد الأفراد العسكريين خلال السنوات القادمة.

يذكر أن ألمانيا تسمح بازدواج أو تعدد الجنسية بحالات معينة فقط وتفرض قيوداً مشددة، منها مثلاً أنها تسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا بازدواج الجنسية في حين أي حامل لجنسية أخرى عليه الاختيار بين جنسيته الأصلية والألمانية.