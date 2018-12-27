بركان كراكاتو: السلطات الإندونيسية ترفع درجة الإنذار وتلغي رحلات جوية

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رفعت السلطات الإندونيسية درجة الإنذار إلى ثاني أعلى مستوى بعد سلسلة من الانفجارات شهدها بركان أناك كراكاتو الذي أدى ثورانه قبل نحو أسبوع إلى حدوث انهيار أرضي نتج عنه تسونامي ضرب مضيق سوندا وأسفر عن مقتل مئات الأشخاص وإصابة آلاف آخرين. وأوضحت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا أن مستوى الإنذار قد ارتفع من المستوى الثاني إلى الثالث بسبب النشاط البركاني المتزايد. وقال بيان للوكالة: إن "النشاط البركاني لأناك كراكاتو مستمر في الزيادة"، وأضاف: "لقد تم توسيع منطقة الخطر من 2 كم إلى 5 كم"، محذراً السكّان والسيّاح من "القيام بأنشطة داخل دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات".

وثورة البركان مستمرة على نحو متقطع منذ شهر تموز/يوليو لكنه نشط بشكل أكبر منذ يوم الأحد الماضي وأخذ يقذف حمما وأحجارا وينفث سحبا هائلة من الرماد إلى ارتفاع يصل لثلاثة آلاف متر في السماء الغائمة. ويقع البركان بين جزيرتي جاوة وسومطرة وقد أدى ثورانه في العام 1883 إلى مقتل 35 ألف شخص، وكان له الفضل في ظهور جزيرة جديدة عام 1927 بفعل ثوران وقع تحت الماء.