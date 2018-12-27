فيديو: مطعم إندونيسي نجا من تسونامي يفتح أبوابه لعمال الإنقاذ والضحايا

نجا مطعم في إندونيسيا من موجات المد "تسونامي" التي ضربت السواحل المحيطة بمضيق تسوندا بين جزيرتي سومطرة وجاوا، وقامت صاحبة مطعم لابووين الخمسينية ليليس سيتياواتي بفتح مطعمها يومياً لتوفير الطعام لعمال الإنقاذ والمتضررين من الزلزال الذين فقدوا كل شي، مما رفع أرباح المطعم 50%.

ورغم امتنانها للنجاة وللأرباح التي حققتها إلا أنها لا تتمنى أن تتكرر الكارثة مرة أخرى أبداً.

كان ما يقرب من22 ألف شخص قد نزحوا بسبب كارثة تسونامي، في حين جرح نحو 1500 و ما يزال أكثر من 150 في عداد المفقودين.

و يقيم معظم النازحين في ملاجئ مزدحمة.

وبدأت المعونات بالوصول في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة حالة الطوارئ حتى الرابع من كانون الثاني للمساعدة في توزيع المساعدات.

وحذرت السلطات من احتمال ثوران بركان كاراكاتو مجدداً وحصول تسونامي آخر لذا حثت السكان على الابتعاد عن الساحل.

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