الملك سلمان يعيد تشكيل مجلس الوزراء وإبراهيم العساف وزيرا للخارجية

كذلك صدر أمر ملكي ثانٍ بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية وسيكون ولي العهد، محمد بن سلمان، مشرفاً عليه. وتضمنت التغييرات كذلك تعيين عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيرا للحرس الوطني وتعيين تركي شبانة وزيرا للإعلام.

كذلك تم إعفاء تركي آل الشيخ من من منصبه كرئيس للهيئة العامة للرياضة السعودية، وتمّ تعيينه رئيساً لهيئة الترفيه، فيما أعلن عن اسم عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً للرياضة.

وتضمنّ الأمر الملكي تغييرات أخرى في مناصب أخرى منها تعيين خالد بن قرار الحربي مديراً للأمن العام، وتعيين تركي بن طلال أميراً لمنطقة عسير.

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