مشروع قانون روسي يقونن زراعة الأفيون لأغراض طبية

أقرت الحكومة الروسية يوم الأربعاء مشروع قانون يتيح للبلاد إنتاج محاصيل من المواد المخدرة التي تستخدم في أغراض طبية قائلة إن ذلك سيخفض اعتمادها على دول أجنبية فرضت عقوبات عليها.

وسيسمح مشروع القانون، الذي ما زال ينتظر موافقة البرلمان وتصديق الرئيس فلاديمير بوتين عليه، لمصنعين ينتجان بالفعل أدوية تعتمد على الأفيون بزراعة مثل هذه المحاصيل.