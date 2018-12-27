السلطات الإيطالية تحتوي تبعات زلزال صقلية وثوران بركان إيتنا

ما زال الدخان يتصاعد من بركان جبل إيتنا، أكبر البراكين الثلاثة النشطة في إيطاليا، في جزيرة صقلية التي تحاول التقاط أنفاسها بعد الزلزال الذي ضربها الأربعاء والذي بلغت قوته 4,8 درجة على درجة ريختر.

ويعد زلزال يوم الأربعاء هو الأقوى في سلسلة من الهزات، بلغ عددها نحو الألف بحسب الدفاع المدني الإيطالي، التي تسبب بها نشاط وثوران قوي للبركان يوم الاثنين، وألحق الزلزال أضراراً بمباني في كاتانيا والمناطق المحيطة بها، وتسبب بعشرات الإصابات الطفيفة وبترك سكان القرى لبيوتهم.