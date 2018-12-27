مقتل 3 سياح بريطانيين في حادث سير مروع في إيسلندا

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قتل ثلاثة سياح بريطانيين بينهم طفل في حادث سير في إيسلاندا وذلك بعد وقوع سيارتهم رباعية الدفع عن أحد جسور البلاد. وقالت الشرطة الإيسلندية إن أربعة أشخاص آخرين جرحوا في الحادث الذي وقع على جسر جنوب غرب شرق البلاد، فيما تحطمت السيارة التي ركبها البريطانيين ووقعت بالقرب من نهر.

وقال شاهد عيان لصحيفة الغارديان البريطانية إن السيارة ارتطمت بالأرض عدّة مرات بعد وقوعها عن الجسر، وأضاف "كان الأمر مرعباً، بقد عانينا لنخرجهم من هناك".