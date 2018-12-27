السويد تتهم ثلاثة آسيويين بتخزين مواد كيميائية والتحضير لعمليات إرهابية

قال مدعون يوم الخميس إن ثلاثة رجال من وسط آسيا اتهموا في السويد بالتخطيط لارتكاب جرائم إرهابية كما يواجهون مع ثلاثة آخرين اتهامات بتمويل تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال مكتب الادعاء في ستوكهولم في بيان "ثلاثة (من المشتبه بهم) حصلوا على كميات كبيرة من المواد الكيماوية ومعدات أخرى وقاموا بتخزينها من أجل قتل أشخاص أو إلحاق الضرر بهم ... لو كانت الجريمة الإرهابية نفذت لكانت ألحقت بالسويد ضررا كبيرا".

وذكر البيان أن الرجال الستة من أوزبكستان وقرغيزستان وهما من الجمهوريات السوفياتية السابقة وتقطنهما أغلبية من المسلمين.

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وما زال خمسة أشخاص محتجزين لدى السلطات السويدية بينما أفرج عن السادس بانتظار محاكمته. وأفاد البيان أن الرجال جميعا نفوا ارتكاب أي مخالفة.

ولم يتسن الوصول إلى محاميهم أو المدعين للتعقيب.