ترامب يعتزم إصدار أمر حظر لمبيعات هواوي وزد.تي.إي الصينيتين

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ذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس حالياً إصدار أمر تنفيذي في العام الجديد لإعلان حالة طوارئ وطنية يتم بموجبها منع الشركات الأمريكية من استخدام معدات اتصالات من إنتاج شركتي هواوي وزد.تي.إي الصينيتين، يأتي هذا متزامناً مع إعلان بكين أنها وواشنطن تخططان لعقد اجتماع مباشر لمناقشة التجارة. وسيكون الأمر التنفيذي الأمريكي في حال تبنيه، الأحدث الذي تتخذه إدارة ترامب لإغلاق السوق الأمريكية أمام شركتي هواوي تكنولوجيز ليمتد وزد.تي.إي، وهما من أكبر شركات معدات الشبكات الصينية. وتزعم الولايات المتحدة أن الشركتين تعملان بتوجيه من الحكومة الصينية وأنه يمكن استخدام معداتهما في التجسس على الأمريكيين. الصيغة النهائية لنص الأمر لم تكتمل بعد ونقلت "رويترز" عن مصدر في قطاع الاتصالات والإدارة الأمريكية أن الأمر التنفيذي، الذي يجري بحثه منذ أكثر من ثمانية أشهر، قد يصدر بحلول يناير كانون الثاني وسيوجه وزارة التجارة إلى منع الشركات الأمريكية من شراء معدات من الشركات الأجنبية المتخصصة في صناعة معدات الاتصالات التي قد تمثل خطرا جسيما على الأمن القومي.

وقال أحد المصادر لـ"رويترز": إنه على الرغم من أن من المستبعد أن يرد اسم هواوي أو زد.تي.إي في الأمر التنفيذي فمن المتوقع أن يفسره المسؤولون في وزارة التجارة على أنه تفويض بالعمل للحد من انتشار المعدات التي تصنعها الشركتان. وقالت المصادر إن الصيغة النهائية لنص الأمر التنفيذي لم تكتمل بعد.