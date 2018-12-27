ترامب يعتزم إصدار أمر حظر لمبيعات هواوي وزد.تي.إي الصينيتين

ذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس حالياً إصدار أمر تنفيذي في العام الجديد لإعلان حالة طوارئ وطنية يتم بموجبها منع الشركات الأمريكية من استخدام معدات اتصالات من إنتاج شركتي هواوي وزد.تي.إي الصينيتين، يأتي هذا متزامناً مع إعلان بكين أنها وواشنطن تخططان لعقد اجتماع مباشر لمناقشة التجارة.
وسيكون الأمر التنفيذي الأمريكي في حال تبنيه، الأحدث الذي تتخذه إدارة ترامب لإغلاق السوق الأمريكية أمام شركتي هواوي تكنولوجيز ليمتد وزد.تي.إي، وهما من أكبر شركات معدات الشبكات الصينية. وتزعم الولايات المتحدة أن الشركتين تعملان بتوجيه من الحكومة الصينية وأنه يمكن استخدام معداتهما في التجسس على الأمريكيين.
الصيغة النهائية لنص الأمر لم تكتمل بعد
ونقلت "رويترز" عن مصدر في قطاع الاتصالات والإدارة الأمريكية أن الأمر التنفيذي، الذي يجري بحثه منذ أكثر من ثمانية أشهر، قد يصدر بحلول يناير كانون الثاني وسيوجه وزارة التجارة إلى منع الشركات الأمريكية من شراء معدات من الشركات الأجنبية المتخصصة في صناعة معدات الاتصالات التي قد تمثل خطرا جسيما على الأمن القومي.
وقال أحد المصادر لـ"رويترز": إنه على الرغم من أن من المستبعد أن يرد اسم هواوي أو زد.تي.إي في الأمر التنفيذي فمن المتوقع أن يفسره المسؤولون في وزارة التجارة على أنه تفويض بالعمل للحد من انتشار المعدات التي تصنعها الشركتان. وقالت المصادر إن الصيغة النهائية لنص الأمر التنفيذي لم تكتمل بعد.
ويفعّل هذا الأمر التنفيذي قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية وهو قانون يمنح الرئيس سلطة وضع قواعد تنظيمية للتجارة استجابة لحالة طوارئ وطنية تهدد الولايات المتحدة.
ويكتسب هذا الأمر التنفيذي ضرورة جديدة ملحة في وقت تبحث فيه الشركات الأمريكية المشغلة للخدمات اللاسلكية عن شركاء في إطار استعدادها لتطبيق تكنولوجيا الجيل الخامس للشبكات اللاسلكية.
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الخارجية الصينية: لا تعليق
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ إنها لا تريد التعليق على الأمر التنفيذي الأمريكي لأنه غير مؤكد رسميا حتى الآن.
وأضافت "من الأفضل أن ندع الحقائق تتحدث عن نفسها عندما يتعلق الأمر بقضايا أمنية".
وقالت: "تزعم بعض البلدان ضمنيا، بدون وجود أي أدلة وباستغلال الأمن القومي، وجود جرائم لتسييس بل وعرقلة وحجب الأنشطة العادية في مجال تبادل التكنولوجيا".
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ولم ترد هواوي وزد.تي.إي على طلبات التعليق. ونفت الشركتان من قبل مزاعم بأن منتجاتهما تستخدم للتجسس. ولم يرد البيت الأبيض أيضا على طلب للتعقيب.
بكين تعلن عن خطط لاجتماع مباشر مع واشنطن الشهر المقبل
التطورات المتعلقة بشركتي الاتصالات شركتي هواوي وزد.تي.إي، جاءت متزامنة مع إعلان وزارة التجارة الصينية إن الصين والولايات المتحدة تخططان لعقد اجتماع مباشر بين الجانبين لمناقشة التجارة في يناير كانون الثاني.
وقال قاو فنغ المتحدث باسم الوزارة للصحفيين إن المشاورات عبر مكالمات هاتفية "مكثفة" ستستمر في الوقت الراهن.
وأضاف أن المشاورات تمضي قدما على نحو حثيث رغم عطلة عيد الميلاد في الولايات المتحدة.
وكانت وكالة بلومبرج قالت أمس نقلا عن مصدرين مطلعين إن فريقا تجاريا أمريكيا سيسافر إلى بكين خلال الأسبوع الذي ينتهي في السابع من يناير كانون الثاني لإجراء محادثات مع المسؤولين الصينيين.
وقال مصدر مطلع لرويترز الأسبوع الماضي إن المحادثات ستكون على الأرجح في مطلع يناير كانون الثاني.
وأجرى مسؤولون أمريكيون وصينيون مناقشات بالهاتف في الأسابيع القليلة الماضية. لكن الاجتماع المزمع الشهر المقبل سيكون الأول منذ محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بوينس أيرس في أول ديسمبر كانون الأول الجاري.