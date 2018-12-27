اعتقال شخصين لإثارة الفزع بلعبة على شكل مسدس في مطار بباريس

ذكرت سلطات مطار شارل ديغول ووسائل إعلام محلية أن الشرطة الفرنسية اعتقلت شخصين، كانا يحملان لعبة على شكل مسدس في المطار في باريس يوم الأربعاء، مما أثار حالة من الفزع وإجلاء مؤقت لإحدى صالات الركاب.

وقال متحدث باسم المطار: "اعتقل شخصان نحو الساعة الثامنة والنصف صباحا، وكإجراء احترازي جرى فرض نطاق أمني لمدة نحو 45 دقيقة، وخلال هذه الفترة تأجلت رحلات الطيران وعمليات أخرى في قاعة الركاب".

وأضاف المتحدث أن العمليات عادت لطبيعتها في صالة الركاب (2ايه سي) بعد نحو ثلاث ساعات، لكنه رفض توضيح عدد الرحلات التي جرى تأجيلها أو سبب اعتقال الشخصين.

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وذكرت إذاعة "فرانس إنفو" أن شابين اعتقلا، بعد أن رصدا وهما يخرجان ما اتضح أنها لعبة على شكل مسدس من حقيبة. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي الأمن في المطار للتعليق.

وتبقي فرنسا على حالة تأهب مرتفعة منذ أن تعرضت لهجمات نفذها متشددون إسلاميون في عام 2015. ووقع أغلب هذه الهجمات في عامي 2015 و2016 واستمرت الهجمات بشكل متفرق، وكان أحدثها في سوق لعيد الميلاد في ستراسبورغ، يوم 11 ديسمبر/كانون الأول حيث قتل مسلح خمسة أشخاص، قبل أن يقتل بالرصاص.