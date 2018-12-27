إصابة شخصين في انفجار عبوة ناسفة خارج كنيسة بوسط أثينا

قالت الشرطة اليونانية ووسائل إعلام رسمية إن شرطيا ومدنيا أصيبا عندما انفجرت عبوة ناسفة أمام كنيسة بوسط أثينا صباح يوم الخميس.

ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الهجوم. وتقع الكنيسة في منطقة كولوناكي الراقية التي تشهد وجودا مكثفا للشرطة وتقع على حدود منطقة إكساركيا التي يكثر فيها وقوع اشتباكات بين الشرطة وفوضويين.

ووقع الانفجار أمام كنيسة سانت دايونيسيوس حوالي الساعة السابعة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) قبل قليل من موعد فتح أبوابها أمام المصلين.

ونقل الشرطي وشخص آخر، قال التلفزيون الرسمي إنه راعي الكنيسة، إلى المستشفى للعلاج، وفُرض طوق أمني حول المنطقة.

وقال مسؤولون طبيون إن إصابتهما لا تهدد حياتهما.

وقال مسؤول في الشرطة لرويترز رافضا نشر هويته "لاحظ الشرطي صندوقا أمام مدخل الكنيسة ورأى أن هذا أمر غريب. لم يكن الانفجار قويا وأصيب الشرطي في وجهه ويديه".

ونقل التلفزيون الرسمي عن شهود قولهم إن راعي الكنيسة اتصل بالشرطة بعد العثور على الصندوق. وقال المسؤول بالشرطة إنه لم يرد اتصال للتحذير من وجود عبوة ناسفة. وتفحص الشرطة ما التقطته كاميرات المراقبة في المنطقة.

وتقع أحيانا هجمات محدودة تستهدف متاجر ومباني حكومية وأفرادا من الشرطة وسياسيين في اليونان التي لها تاريخ طويل من العنف السياسي.

وهذا الشهر، أدى انفجار قوي إلى تهشم نوافذ وتحطم مكاتب بمبنى قناة (سكاي تي.في) في أثينا في هجوم وصفه المسؤولون بأنه هجوم على الديمقراطية. ولم يصب أحد في ذلك الانفجار ولم تعلن أي جهة المسؤولية عنه.