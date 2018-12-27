الإمارات تؤكد استئناف نشاط سفارتها في العاصمة السورية

قالت وكالة أنباء الإمارات إن وزارة الخارجية أعلنت إعادة فتح سفارة البلاد في دمشق يوم الخميس.

والسفارة مغلقة منذ بدايات الصراع السوري الذي تفجر عام 2011.

وقالت وزارة الخارجية إن القائم بالأعمال باشر مهام عمله اعتباراً من يوم‭ ‬ الخميس.

وأضافت أن "هذه الخطوة تؤكد حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي... ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري".

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