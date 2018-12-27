شاهد: فرنسي سبعيني يعبر الأطلسي على متن "برميل عائم"

أبحر الفرنسي السبعيني جان جاك سافان، يوم أمس الأربعاء، على متن "برميل عائم" من جزر كناري الإسبانية قبالة السواحل الإفريقية ليعبر المحيط الأطلسي باتجاه منطقة الكاريبي في أمريكا الوسطى.

المغامر سافان، وفي تصريح أدلى به عبر الهاتف لـ"فرانس برس" بعيد إبحاره، قال: إن "الأحوال الجوية رائعة، وهناك موج بارتفاع نحو متر، وأتنقل بسرعة تبلغ كيلومترين إلى ثلاثة كيلومترات في الساعة".

وأضاف سافان: "حتى اللحظة، الوضع جيد للغاية، وثمّة توقعات بحركة رياح مواتية حتى يوم الأحد القادم"، حسب قوله.