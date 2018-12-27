شاهد: فرنسي سبعيني يعبر الأطلسي على متن "برميل عائم"

أبحر الفرنسي السبعيني جان جاك سافان، يوم أمس الأربعاء، على متن "برميل عائم" من جزر كناري الإسبانية قبالة السواحل الإفريقية ليعبر المحيط الأطلسي باتجاه منطقة الكاريبي في أمريكا الوسطى.
المغامر سافان، وفي تصريح أدلى به عبر الهاتف لـ"فرانس برس" بعيد إبحاره، قال: إن "الأحوال الجوية رائعة، وهناك موج بارتفاع نحو متر، وأتنقل بسرعة تبلغ كيلومترين إلى ثلاثة كيلومترات في الساعة".
وأضاف سافان: "حتى اللحظة، الوضع جيد للغاية، وثمّة توقعات بحركة رياح مواتية حتى يوم الأحد القادم"، حسب قوله.
رحلة الإبحار من المتوقع أن تستغرق ثلاثة أشهر، تعتمد اعتماداً كلياً على التيارات البحرية، فلا أشرعة ولا مجاديف ولا محركات للبرميل العائم الذي يبلغ طوله 3 أمتار وقطره 2.1 متر ويزن 450 كيلوغراماً، والمصنّع وفق تصميم قادر على مقاومة الأمواج العاتية والهجمات المحتملة من الحيوانات البحرية الخطرة>
كذلك تم تثبيت لوحة على سطح البرميل يعلوها خلايا شمسية لتوليد الطاقة من أجل الاتصال وتشغيل محدد المواقع (جي بي إس).
وتبلغ مساحة هذه "الكبسولة العائمة" من الداخل نحو 6 أمتار مربعة، وقدّ ثبت فيها مكان للنوم وآخر للطهي، إضافة لطاولة مكتب، وعلب لتخزين الطعام والشراب، كما يوجد في أرضية هذه الكبسولة مساحات زجاجية تمكنه من مراقبة الأسماك أسفل البرميل.
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المغامر سافان الذي يصادف يوم الرابع من شهر كانون الثاني/يناير المقبل عيد ميلاده الـ72، يأمل في أن تدفعه التيارات البحرية إلى الكاريبي "وربما إلى باربادوس، لكني أرغب في أن يحصل ذلك على جزيرة فرنسية كالمارتينيك أو غوادلوب لأن الأمر سيكون أسهل من الناحية الإجرائية ولإعادة البرميل" إلى بلاده فرنسا.
جان جاك سافان، الذي عمل طياراً ومظليا في الجيش، كان رصد ميزانية لهذه الرحلة تبلغ نحو 60 ألف يورو، وقد تمّ جمع هذا المبلغ من خلال حملة تمويل جماعي.