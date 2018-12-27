شاهد: في البيرو.. مواطنون يودّعون السنة بالضرب وتصفية الحسابات العالقة

في البيرو، يودع السكان العام القديم بالضرب من خلال المشاركة في مهرجان القتال السنوي، مهرجان غريب من نوعه، يقام في مقاطعة كوسكو في نهاية كل عام ويطلق عليه اسم "تاكاناكوي".

يقام المهرجان لتصفية الحسابات القديمة قبل بدء العام الجديد، ويأتي تزامنا مع بدء الأعياد في حدث يقول أعضاء المجتمع أنه يفسد النزاعات ويحسن العلاقات ويبنيها من جديد.

وتقوم المعارك والتي يشارك فيها الجميع من رجال ونساء وأطفال على أساس الاشتباك بين المتنافسين بالأيدي، ويفصل الحكام بين المتنازعين حول قضايا تتعلق بمواضيع مالية أو قانونية ، وينتهي المهرجان بالرقص على أنغام الموسيقى والشرب.