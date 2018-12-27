ما سرّ الثقب الذي تم اكتشافه في المركبة الفضائية "سويوز"؟

أكد رائد فضاء روسي اكتشف ثقبا غامضا في كبسولة ترتبط (تتصل) بمحطة الفضاء الدولية أنه تمّ حفر الثقب من داخل المركبة الفضائية بعد إجراء تحقيق في سبب حدوثه.

وأوضح سيرغي بروكوبيف أنّ المحققين فحصوا عينات قام هو وزميله في الفريق أوليغ كونونينكو بجمعها خلال رحلة في الفضاء في 12 ديسمبر-كانون الأول.

وعاد بروكوبيف إلى جانب اثنين آخرين من رواد الفضاء إلى الأرض الأسبوع الماضي من مهمة محطة الفضاء الدولية استمرت 197 يوماً.

وقد تمّ اكتشاف الثقب في مركبة الفضاء الروسية "سويوز"، المعلقة بالمحطة في 30 أغسطس-آب حيث اكتشف الطاقم عملية تسرب أحدثت ضياعاً طفيفًا للضغط، وقد تمّ سدّ الثقب بواسطة شريط ومانع للتسرب بعد ساعات من اكتشافه ما أوقف بصورة مؤقتة تسربا للأكسجين.

وقال بروكوبيف خلال مؤتمر صحفي إن التجويف بدأ من داخل الكبسولة و "الأمر متروك لأجهزة التحقيق للحكم على الوقت الذي حدث فيه هذا الثقب".