من هو قائد الدبلوماسية السعودية الجديد إبراهيم العساف؟

ولا يعتبر العساف (1949) وجهاً سياسياً جديداً في السعودية، إذ شغل فيما مضى منصب وزير المالية لمدّة عشرين عاماً (1996-2016) وكان عضواً في مجلس الوزراء السعودي منذ 2016.

وكان العساف قد تم إعفاؤه من منصبه كوزير للمالية في العام 2016 وخضع للتحقيق في إطار الحملة على الفساد.

والعساف حائز على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ولاية كولورادو في الولايات المتحدة الأميركية (1981) وشغل مناصب عدّة أغلبها كان اقتصادياً، منها رئيس مجموعة البنك الدولي للملكة العربية السعودية من 1986 إلى 1995.

وكذلك كان مديراً تنفيذياً مناوباً للسعودية في صندوق النقد الدولي من عام 1986 إلى 1989.